На Днепропетровщине разыскивают пропавшего дедушку - Довженко Валентина Ивановича

О пропаже сообщили родственники мужчины, сообщает Днепр оперативный.

Известно, что Валентин Иванович исчез 19 февраля. Он вышел из дома и не вернулся.

Дедушку можно узнать по синей курточке и темных штанах, также на нем была норковая шапка.

Родственники отмечают, что он немного агрессивен, так как страдает от психических расстройств.

Если вы видели или знаете местонахождение пропавшего - сообщите любую информацию по телефону +380974997883 Иван.



Ранее мы сообщали, что криворожские правоохранители разыскали двух без вести пропавших братьев.

Несовершеннолетних искали с 22 января 2020 года, когда ребята оставили место учебы и не вернулись. Дети жертвами преступления не стали. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Пропавшие находились по месту жительства знакомых в городе Кривой Рог.

Также мы сообщали, что пропавшего в Днепре мужчину разыскивают уже на протяжении шести лет.

На вид Леониду 55 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, губы тонкие, глаза карие.

Все, кто владеет любой информацией о местонахождении Леонида Агафонова, просьба сообщить в дежурную часть Павлоградского отдела полиции по телефонам (066) 520 09 70 (дежурная часть), (099) 921 51 60 (розыскная группа).

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

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