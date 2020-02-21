В Днепропетровской области полиция разыскивает опасного преступника

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Каменского отдела полиции.

Как стало известно, в розыске находится мужчина 1993 года рождения, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений другому мужчине.

Еще 22 июля 2019 около 01:00 часов ночи у дома № 6 на улице Николенко случился конфликт, во время которого он ранил ножом случайного прохожего.

Как говорят в полиции, к этому причастен ранее неоднократно судимый Михаил Гриневич.

Просьба ко всем, кому известно местонахождение разыскиваемого мужчины, сообщить в Каменской отдел полиции по телефонам: 102, 0965869441, 0985430708. Анонимность гарантируется.

Ранее мы сообщали, что в Каменском правоохранители поймали злоумышленницу, которая под видом гадалки и «потомственной ведьмы в 5-м колене» промышляла грабежом пенсионеров.

Она предлагала услуги гадалки и рекомендовала жертвам снять порчу. Поверив обещаниям, женщины впускали её в дом и в итоге оставались без всех сбережений.

В ходе расследования полицейские задержали ряженую гадалку. Ею оказалась ранее судимая 43-летняя местная жительница.

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