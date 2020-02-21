В Днепре на жилмассиве Сокол отстреливают бездомных собак

Как передает Politeka.net, об этом сообщила местная жительница в Facebook.

По ее словам, отстрелы проходят прямо возле детского сада.



"На 2 Соколе, район ул. Евпаторийский и детсада застреленная собака. Только что, увидела и думала может ещё можно спасти, но увы, дыра в груди. Собака, Кнопочка, жила во дворе дома ул. Евпаторийская 106, это была самая добрая и доверчивая собака. Со слов мальчиков убита ещё ночью, но недавно слышали свист и как скулила собака, есть ещё другие собаки, которые так же живут во дворе, но пока в окрестности убитых не видела. Очень обеспокоена этой ситуацией", - сообщила девушка и прикрепила фото убитых животных.



Сообщалось, что 16 сентября в Днепре живодер не пришел на судебное слушание, так как повесился. В социальных сетях активист Максим Гошовский сообщил о смерти жестокого живодера.

«Кто помнит живодера, который перерезать горло пытался собаке. Сегодня должен быть суд, он не явился. По информации соседей он повесился.

Напомним, недавно близ Винницы супружеская пара спасла аиста — вырвали птицу с зубов диких собак.

Муж с женой забрали птицу домой. Кроме ран, у нее было сломано крыло. Супруги предоставили птице помощь — перевязали и накормили.

За несколько дней аисту стало лучше, у него появился аппетит: с удовольствием уплетал куриные шейки, сердечки и желудочки.

Напомним, бунт вспыхнул в Киеве, тысячи людей вышли на улицы

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