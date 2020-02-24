В Днепре и области сегодня, 24 февраля, ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, об этом сообщил начальника Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак.
Так, 24 февраля циклон Юлия принесет к нам осадки со штормовым ветром. По словам синоптика, уровень опасности в регионе оранжевый. Обещают метель, дождь с мокрым снегом.
Прогноз синоптиков Укргидрометцентра совпадает с таким предупреждением - утренний сильный дождь будет продолжать идти днем, а под вечер его сменит сильный дождь со снегом.
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Температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от +2 до +4 градусов. Ожидается усиление скорости ветра до 25-30 м/с.
Ранее мы сообщали, что днепрян будут штрафовать за несвоевременную уборку снега, не посыпанные тротуары песком и солью и за сосульки на крышах.
Такие санкции затронут предпринимателей напомнил начальник инспекции по вопросам благоустройства горсовета Руслан Мороз.
Большинство местных бизнесменов даже не подозревают, что обязаны ухаживать за прилегающей территорией, в частности, убирать сосульки.
За невыполнение постановления Днепровского городского совета будут штрафовать.
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