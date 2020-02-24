В воскресенье, 23 февраля, в Днепре трехлетняя девочка упала в ведро с кипятком и получила 50% ожогов тела

Как передает Politeka.net, об єтом сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

Известно, что малышка играла с младшим братом и не удержавшись на ногах упала в ведро с кипятком. В результате маленькая Аня получила чудовищные ожоги половины тела и была срочно госпитализирована в Областную детскую больницу в Днепре.

Состояние ребенка сейчас крайне тяжелое. Впереди у малышки длительное лечение.

Волонтер сообщила, что девочка живет в приемной семье и за 3 года своей жизни ей удалось через многое пройти и со многим справиться.

Ранее мы сообщали, что семилетний мальчик провалился в скважину для забора технической воды в Днепре.

Как стало известно, 10 февраля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что семилетний мальчик играя на собственном дворе с домашним животным попал в скважину для забора технической воды глубиной 3 метра и диаметром 300 мм.

По прибытию на место происшествия личным составом подразделения с помощью веревки и ручного инструмента было изъято ребенка из опасной ловушки и передано сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра.

Напомним, в Кривом Роге 2-летний мальчик провалился в колодец.

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