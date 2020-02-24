Маршрутчик в Днепре отказался везти пенсионерку, закрыв дверь перед ее носом
Как передает Politeka.net, об этом сообщила очевидица в соцсетях.
Известно, что инцидент произошел на 146-ом маршруте
«В маршрутку собиралась войти пожилая женщина. Водитель прямо перед ее носом хлопнул дверью и резко понесся, даже не на зеленый свет. Сказал, знает он таких льготников. Хамит, еще и страшно нарушает правила дорожного движения», — сообщила девушка.
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Хамское поведение водителей маршруток в Днепре не редкость.
Ранее маршрутчик высадил маму с двумя детьми из салона из-за того, что она не хотела платить за детей.
По ее словам пострадавшей, водитель просто выставил ее за дверь с двумя трехлетними детьми.
А когда она попросила показать ей документы, где написано о том, что она должна оплатить проезд за маленьких детей, маршрутчик ее проигнорировал и просто выставил за дверь.
Также мы сообщали, что В Днепре курсанты военного училища поразили невоспитанностью.
Практически все места в маршрутке были заняты воспитанниками «Лицея с усиленной военно-физической подготовкой». Ни один из них даже не собирался уступить место женщинам и детям, которые стояли в переполненном салоне.
Напомним, пассажир выпал с маршрутки в Днепре.
Как сообщала Politeka, в Киеве озверевший маршрутчик набросился с кулаками на школьницу.