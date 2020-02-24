Певица из Днепра Олеся Лейченко попала в десятый сезон шоу «Голос країни»



Как передает Politeka.net, девушка исполнила композицию "Солнце" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

19-летняя днепрянка покорила судей нереальным голосом, похожим с солисткой The Hardkiss Юлии Саниной.

Она смогла развернуть к себе кресла Потапа с Настей, Тины Кароль и MONATIKа.



Последний так и смог вступить в борьбу за юное дарование.

"Меня заблокировали, но вы очень круто спели. Сначала мне показалось, что это Юля Санина на сцене. Хочу засыпать вас комплиментами от души, вы очаровательная. Хотел бы вас видеть у себя в команде, но blocked", – заявил MONATIK.

В итоге, Олеси выбор пал на Потапа и Настю Каменских. Она стала последним участником их команды.

"У нас последнее место, и это высший комплимент, потому что мы сказали, что сегодня будем нажимать кнопку на тот, кто поет так, что просто разрывает душу. Так и произошло", – сказал Потап.

Также мы сообщали, что после «слепых» прослушивания на шоу «Голос країни-10» прошла еще одна девушка из Днепра.Девятнадцатилетняя днепрянка Анна Безгалова выбрала Дана Балана. Именно в его команде она продолжит участие. В конце песни Дан Балан пригласил Тину Кароль на танец. После этого звезды спели с Анной куплет из хита “Дом”.

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