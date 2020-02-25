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В Днепропетровской области полиция разыскивает троих особо опасных преступников



Как передает Politeka.net, о нарушителях закона рассказали в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.



Известно, что осужденные двое мужчин и женщина скрываются от полиции не желая отбывать наказание.

Мужчин приговорили к тюрьме за незаконное хранение наркотиков, а женщину - за кражу и подделку официального документа.

Подвижный Андрей Константинович, 02.12.1987 года рождения, уроженец г. Терновка.

Яцков Александр Михайлович, 30.04.1979 года рождения, уроженец с. Богдановка Павлоградского района.

Герасимова Елена Николаевна, 20.05.1978 года рождения, уроженка г. Терновка.

Если у вас есть любая информация о преступниках просьба обратится в полицию по номеру 102.

Ранее мы сообщали, что в Каменском правоохранители поймали злоумышленницу, которая под видом гадалки и «потомственной ведьмы в 5-м колене» промышляла грабежом пенсионеров.

Она предлагала услуги гадалки и рекомендовала жертвам снять порчу. Поверив обещаниям, женщины впускали её в дом и в итоге оставались без всех сбережений.

В ходе расследования полицейские задержали ряженую гадалку. Ею оказалась ранее судимая 43-летняя местная жительница.

Напомним, квартиры богатых украинцев попали под удар «воров в законе».

Как сообщала Politeka, киевские копы схватили опасного вора в законе.

Также Politeka писала, сколько кремлевских воров в законе очутились в Украине.