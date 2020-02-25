В Днепропетровской области полиция разыскивает троих особо опасных преступников
Как передает Politeka.net, о нарушителях закона рассказали в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.
Известно, что осужденные двое мужчин и женщина скрываются от полиции не желая отбывать наказание.
Мужчин приговорили к тюрьме за незаконное хранение наркотиков, а женщину - за кражу и подделку официального документа.
Подвижный Андрей Константинович, 02.12.1987 года рождения, уроженец г. Терновка.
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Яцков Александр Михайлович, 30.04.1979 года рождения, уроженец с. Богдановка Павлоградского района.
Герасимова Елена Николаевна, 20.05.1978 года рождения, уроженка г. Терновка.
Если у вас есть любая информация о преступниках просьба обратится в полицию по номеру 102.
Ранее мы сообщали, что в Каменском правоохранители поймали злоумышленницу, которая под видом гадалки и «потомственной ведьмы в 5-м колене» промышляла грабежом пенсионеров.
Она предлагала услуги гадалки и рекомендовала жертвам снять порчу. Поверив обещаниям, женщины впускали её в дом и в итоге оставались без всех сбережений.
В ходе расследования полицейские задержали ряженую гадалку. Ею оказалась ранее судимая 43-летняя местная жительница.
Напомним, квартиры богатых украинцев попали под удар «воров в законе».
Как сообщала Politeka, киевские копы схватили опасного вора в законе.
Также Politeka писала, сколько кремлевских воров в законе очутились в Украине.