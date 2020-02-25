В Днепре продолжается массовая эвакуация автомобилей нарушителей



Известно, что на прошлой неделе городская Инспекция по контролю за парковками эвакуировала с улиц города 125 машин, которые были припаркованы с нарушениями.

Кроме того, инспекторы выписали штрафы 2253 нарушителям на общую сумму 794,5 тыс.грн.

Средства поступают в бюджет Днепра и направляются на ремонт дорог.

Если вы увидели припаркованные авто, которые заблокировали проезд в учебные заведения, больницы, на остановках либо на пешеходных переходах, то сообщите по номерам: 068-578-04-37; 093-082-66-48.

Важно!

Если вы не обнаружили своего авто на месте, где его оставляли, нужно сразу позвонить в полицию. Там проверят данные. Если вам сообщают, что автомобиль за нарушение ПДД или правил парковки эвакуирован на штрафплощадку (ул. Курсантская, 7), вы сможете вернуть его в тот же день.

Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие ваше право собственности на автомобиль и водительские права. Затем нужно оплатить услуги эвакуатора, хранения машины на площадке и штраф за неправильную парковку.

Напомним, возвращать украинцам отобранные авто никто не будет: вступил в действие новый закон.

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