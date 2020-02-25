В Днепре пропала 16-летняя девочка Ангелина Щукис

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе нацполиции в Днепропетровской области.

Известно, что 21 февраля она утром пошла в школу, но домой не вернулась.

А 22 февраля около 19.00 девушка позвонила родителям и сообщила, что поехала к подружке на правый берег города Днепр и дома будет на следующее утро.

Однако к родителям она не вернулась, а связи с девушкой нет.

На вид ей 15-16 лет, волосы светло-русые, рост примерно 165 см, худощавого телосложения. Также имеется шрам на подбородке.

Ангелина была одета в серые брюки, серебристо-розового цвета куртку и белые кроссовки.

Любую информацию о ее местонахождение вы можете сообщить по телефонам (097) 595 30 82 или 102.





Ранее мы сообщали, что криворожские правоохранители разыскали двух без вести пропавших братьев.

Несовершеннолетних искали с 22 января 2020 года, когда ребята оставили место учебы и не вернулись. Дети жертвами преступления не стали. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Ребята находились у знакомых в городе Кривой Рог.

Напомним, что если ваш знакомый/родственный/близкий человек перестал выходить на связь и вы не знаете о его местонахождении, не нужно ждать 3 суток, чтобы сообщить об этом в полицию. Чем раньше вы заявите о пропаже, тем больше вероятность оперативно разыскать человека.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.



