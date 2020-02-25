В Днепре от гриппа умерла девушка
Как передает Politeka.net, об это в соцсетях сообщила ее сестра.
Известно, что 44-летней Анне Литвиненко поставили диагноз ОРВИ, и назначили лечение.
Но ей с каждым днем становилось все хуже и 17 февраля она умерла.
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"Сегодня умерла моя сестра. Словами нельзя выразить наше страшное горе. Любимая моя, хорошая моя, красивая душой сестричка. Не могу поверить в это горе! Соболезную всем нам и больше всех твоим родителям, тёте Людочке и дяде Лёне и сестре Алёне.. Пусть ангелы тебя хранят и приведут только в рай, где не будет боли и Господь Бог даст покой. Твой безвременный уход, страшная потеря для всех, нас любимая моя девочка! Прости нас, что мы не уберегли тебя родная!!!!", - написала сестра погибшей.
Также она прикрепила фото назначения докторов, с просьбой к людям помочь обнаружить врачебную ошибку.
Ранее мы сообщали, что в больнице Мечникова в Днепре умер пациент с тяжелой пневмонией.
По словам врачей, его доставили из района слишком поздно, на 22-й день заболевания, в крайне тяжелом состоянии.
Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.
Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.
К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.
Напомним, врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды.
Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.
Также Politeka писала, что ученые нашли метод борьбы с опасными бактериями: найдено 6 тысяч генов, которые не смогут устоять перед антибиотиком.