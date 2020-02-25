В Днепре от гриппа умерла девушка

Как передает Politeka.net, об это в соцсетях сообщила ее сестра.

Известно, что 44-летней Анне Литвиненко поставили диагноз ОРВИ, и назначили лечение.

Но ей с каждым днем становилось все хуже и 17 февраля она умерла.

"Сегодня умерла моя сестра. Словами нельзя выразить наше страшное горе. Любимая моя, хорошая моя, красивая душой сестричка. Не могу поверить в это горе! Соболезную всем нам и больше всех твоим родителям, тёте Людочке и дяде Лёне и сестре Алёне.. Пусть ангелы тебя хранят и приведут только в рай, где не будет боли и Господь Бог даст покой. Твой безвременный уход, страшная потеря для всех, нас любимая моя девочка! Прости нас, что мы не уберегли тебя родная!!!!", - написала сестра погибшей.

Также она прикрепила фото назначения докторов, с просьбой к людям помочь обнаружить врачебную ошибку.

Ранее мы сообщали, что в больнице Мечникова в Днепре умер пациент с тяжелой пневмонией.

По словам врачей, его доставили из района слишком поздно, на 22-й день заболевания, в крайне тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.