В аэропорт Днепра 18 февраля приземлился самолет с двумя тоннами зараженной рукколы на борту

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Известно, что в растении было обнаружено карантинный, ограниченно распространенный на территории Украины вредный организм - западный цветочный трипс.

Всего на борту находилось 1,92 тонны рукколы.

Весь груз отправили на карантин, к нему будут употреблять соответствующие фитосанитарные меры.

О случившемся специалисты оповестят итальянскую сторону.

Стоить отметить, что на территории Италии продолжает распространяться коронавирус.

С 21 по 24 февраля количество больных выросло с трех до 220. Более того, в результате эпидемии смертельного вируса погибли 7 человек.

Власти страны для безопасности населения решили закрыть школы в некоторых городах и остановили Венецианский карнавал. Дипломаты утверждают, что среди больных граждан Украины пока нет.

Также, 25 февраля, стало известно о том, что в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы поступила женщина. Известно, что украинка недавно приехала из Италии, где сейчас разрастается эпидемия коронавируса, поэтому не исключено, что у нее могут подозревать именно его.

Напомним, тысячи украинцев оказались в заложниках в Италии, тревожные данные.

Как сообщала Politeka, украинцам угрожает коронавирус из Италии, раскрыта скандальная правда.

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