В аэропорт Днепра 18 февраля приземлился самолет с двумя тоннами зараженной рукколы на борту
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Известно, что в растении было обнаружено карантинный, ограниченно распространенный на территории Украины вредный организм - западный цветочный трипс.
Всего на борту находилось 1,92 тонны рукколы.
Остапчук изменился до неузнаваемости после развода: новое фото говорит само за себя
Украинская фитнес-модель выиграла всемирный фестиваль: фото горячей красотки
Как выглядят дети Билык, Лазарева и других звезд, рожденные суррогатными матерями: яркие кадры
Срочное заявление о коронавирусе, обвал экономики, новый курс валют – главное за ночь
Весь груз отправили на карантин, к нему будут употреблять соответствующие фитосанитарные меры.
О случившемся специалисты оповестят итальянскую сторону.
Стоить отметить, что на территории Италии продолжает распространяться коронавирус.
С 21 по 24 февраля количество больных выросло с трех до 220. Более того, в результате эпидемии смертельного вируса погибли 7 человек.
Власти страны для безопасности населения решили закрыть школы в некоторых городах и остановили Венецианский карнавал.
Дипломаты утверждают, что среди больных граждан Украины пока нет.
Также, 25 февраля, стало известно о том, что в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы поступила женщина. Известно, что украинка недавно приехала из Италии, где сейчас разрастается эпидемия коронавируса, поэтому не исключено, что у нее могут подозревать именно его.
Напомним, тысячи украинцев оказались в заложниках в Италии, тревожные данные.
Как сообщала Politeka, украинцам угрожает коронавирус из Италии, раскрыта скандальная правда.
Также Politeka писала, что назревают вторые Санжары, ад может повториться: «Власть планирует эвакуировать…».