В Днепре, 25 февраля, двое мужчин повредили маршрутку №87
Как передает Politeka.net, об этом сообщил сотрудник департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.
Инцидент произошел на улице Рабочей. Двое мужчин с ребенком, которые скорее всего были в нетрезвом состоянии набросились на водителя и повредили транспортное средство.
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"Водитель сделал замечание и попросил не отвлекать от управления, но неадекватные граждане продолжили конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановить автобус и потребовать зачинщиков покинуть салон”, – сообщил чиновник.
Далее мужчины начали громить маршрутку.
“Оба вышли, оставив ребенка в салоне автобуса, один подошел к водительской двери и, угрожая физической расправой, начал вырывать ручку двери. Второй нанес несколько ударов кулаком и оторванной щеткой стеклоочистителя по капоту и лобовому стеклу, разбив его. Все это время ребенок находился в салоне и плакал. Лишь спустя несколько минут один из преступников забежал в салон и взял ребенка, после чего они скрылись в неизвестном направлении", - сообщил чиновник.
Сотрудник горсовета просит помочь установить личности преступников и прикрепил их фото.
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Практически все места в маршрутке были заняты воспитанниками «Лицея с усиленной военно-физической подготовкой». Ни один из них даже не собирался уступить место женщинам и детям, которые стояли в переполненном салоне.
Напомним, пассажир выпал с маршрутки в Днепре.
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