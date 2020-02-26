В Днепре водитель маршрутки № 45 заставил ребенка доплачивать 2 гривны за проезд и наорал на нее

Как передает Politeka.net, об этом сообщила мать пострадавшей.

По ее словам, ребенок, зайдя в салон, предъявил ученический билет и 6 гривен. Однако, водитель остановил маршрутку и сказал ребенку: «Выходи или доплачивай».

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"Уважаемы жители района нужен Ваш совет! Сегодня в 16.00 ребенок ехал в 45 маршрутке. Зайдя в салон и предъявив ученический и 6 гр. Водитетель Бабошко Валерий - остановил маршрутку между остановками сказал ребенку "или выходи или доплачивай". В грубой форме.", - сетует мать.

Кроме того, девочка предъявила маршрутчику постановление 54/50, в котором говорится, что школьники при предъявлении ученического могут ездить в маршрутках со скидкой -25%.

Вскоре водителя нашли и записали с ним видео. На кадрах мужчина признался в совершении вышеупомянутых действий.

Также мы сообщали, что В Днепре курсанты военного училища поразили невоспитанностью.

Практически все места в маршрутке были заняты воспитанниками «Лицея с усиленной военно-физической подготовкой». Ни один из них даже не собирался уступить место женщинам и детям, которые стояли в переполненном салоне.  