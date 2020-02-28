Несколько населенных пунктов Днепропетровщины могут остаться без воды

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Как уточнили в сообщении, возможное отключение им грозит в связи з неоплаченными долгами перед ГП «Днепр-Западный Донбасс».

Всего под угрозой находятся 4 населенных пунктов: Павлоград, Синельниково, Терновка и Першотравенск.

«Синельниково и Першотравенск последние месяцы вовремя рассчитываются за водоснабжение. Однако пока эти города стали заложниками ситуации из-за долгов других населенных пунктов », — подчеркнули в департаменте.

Ранее мы сообщали, что жители города Каменское Днепропетровской области могут столкнуться с нехваткой воды.

Катастрофическая ситуация складывается из-за качества воды и уже начаты поиски альтернативных источников.

На ситуацию также повлияло изменения климата и снижениям уровня воды в Днепре.

Также мы сообщали, что в Новомосковском районе Днепропетровской области развернулась настоящая экологическая катастрофа - тонны нечистот протекают сквозь разрушенную насосную станцию, заливая поля и реки.

В конечном счете отходы оседают в грунтовых водах, откуда попадают в колодцы.



