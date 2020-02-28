В Днепре произошел очередной случай воровства из машины

Как передает Politeka.net, об этом сообщил сам пострадавший.

Известно, что кража произошла на жилмасиве Победа, по пр.Героев, 40. Неизвестные разбили стекло в машине и украли сумку с документами и кошельком.

"Если кто-нибудь обладает любой информацией, которая поможет поймать вора, прошу поделиться по номеру телефона 0503620614 за вознаграждение. Нашедшего паспорт, права, тех.паспорт на имя Ежолов Сергей Евгеньевич, прошу вернуть за вознаграждение", - сообщил пострадавший.



Ранее мы сообщали, что в Днепре поймали женщину, которая промышляла крупными аферами с недвижимостью.

Аферистка работала не одна, а в компании 6 человек, которые занимались подделкой документов, незаконной регистрацией действий в госреестре, а также завладения тремя жилыми помещениями днепрян.

Среди мошенников в группе был юрист госпредприятия и риэлтер, который занимался поиском подходящего жилища для совершения аферы. Им было объявлено подозрение, а дело направлено в суд.

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