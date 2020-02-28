В Днепре и области разыскивают пропавшего мужчину

Как передает Politeka.net, об это сообщили в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".

Известно, что Плыска Иван Иванович 1959 г.р. проживает на ул. Гладкова (район 12 квартала). По словам дочки, он вышел из дому утром и не вернулся. Ранее не терялся, состояние здоровья было нормальное.



Если у вас есть информация о местонахождении Ивана Ивановича сообщите по номерам: 102 или732 07 00, 098 172 11 84 ( ВГ ПОИСК пропавших детей).

Ранее, 17 января, около 7:00, пропал 16-летний Руслан Молод, поехал на учебу из из пгт. Сад и до настоящего времени на связь не выходил, но недавно парня нашли.

Напомним, что если ваш знакомый/родственный/близкий человек перестал выходить на связь и вы не знаете о его местонахождении, не нужно ждать 3 суток, чтобы сообщить об этом в полицию.

Чем раньше вы заявите о пропаже, тем больше вероятность оперативно разыскать человека.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.