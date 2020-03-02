На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего Андрея Павлухина, 1983 года рождения

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

Известно, что 26 февраля, житель Павлограда, Андрей Павлухин ушел из дома и по настоящее время его местонахождение не установлено.

На вид ему 30-35 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы.

Одет Андрей был в черные спортивные брюки, темно-синюю куртку, бежевый свитер и черные кожаные ботинки.

Просьба ко всем, кто знает местонахождение Андрея Павлухина, сообщить в дежурную часть Павлоградского отдела полиции по телефонам (066) 520 09 70 (дежурная часть), (099) 921 51 60 (розыскная группа).

Ранее, 17 января, около 7:00, пропал 16-летний Руслан Молод, поехал на учебу из из пгт. Сад и до настоящего времени на связь не выходил, но недавно парня нашли.

Напомним, что если ваш знакомый/родственный/близкий человек перестал выходить на связь и вы не знаете о его местонахождении, не нужно ждать 3 суток, чтобы сообщить об этом в полицию.

Чем раньше вы заявите о пропаже, тем больше вероятность оперативно разыскать человека.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

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