В Днепре могу перекрыть улицу Гоголя на два дня
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из распоряжения мэра города Бориса Филатова.
Причиной такого решения стали работы по удалению аварийных деревьев.
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Работы планируется провести 13 и 14 марта. В эти дни с 9:00 до 16:00 могут перекрыть движение транспорта.
Кроме того, на месте установят ограждения и временные дорожные знаки и обеспечат безопасное движение для пешеходов.
Ранее мы сообщали, что на улице Харьковской и ряде других прилегающих улиц собираются ограничить движение из-за работ по сужению улиц. Также затруднено движение будет и на тротуарах рядом с местом проведения работ.
Работы будут проводиться с 1 марта 2020 года до 1 марта 2023 года и затронут улицы Князя Владимира Великого, Харьковской, Глинки и Европейской.
Также мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.
Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.
Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».
Напомним, в Украину скинули ржавый металлолом вместо самолетов.
Как сообщала Politeka, НБУ уличили в скандальной пророссийской схеме.
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