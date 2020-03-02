В Днепре могу перекрыть улицу Гоголя на два дня

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из распоряжения мэра города Бориса Филатова.

Причиной такого решения стали работы по удалению аварийных деревьев.

Работы планируется провести 13 и 14 марта. В эти дни с 9:00 до 16:00 могут перекрыть движение транспорта.

Кроме того, на месте установят ограждения и временные дорожные знаки и обеспечат безопасное движение для пешеходов.

Ранее мы сообщали, что на улице Харьковской и ряде других прилегающих улиц собираются ограничить движение из-за работ по сужению улиц. Также затруднено движение будет и на тротуарах рядом с местом проведения работ.

Работы будут проводиться с 1 марта 2020 года до 1 марта 2023 года и затронут улицы Князя Владимира Великого, Харьковской, Глинки и Европейской.