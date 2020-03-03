Пережить такое сможет не каждый

Эвакуированная их Уханя павлоградка Настя Васильева рассказала об условиях жизни в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах

Как передает Politeka.net, свой комментарий она дала Павлоград.dp.ua. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, условия в санатории достойные и есть все для нормальной жизни. Также она отметила, что выходить из учреждения запрещено, так как и снимать маску.

Те кто пребывают на карантине также не могут собираться больше трех людей.

Она также вспомнила приезд в Новые Санжары:

«Для меня было шоком, как нас встретили. Люди знали, что в автобусах семьи с детьми. Мне было очень горько и стыдно перед гражданами других стран. Они видели толпу и думали, что нас встречают, начали махать в окна, и тут полетели камни...", - поделилась девушка.

Также она отметила, что вынужденным «отдыхающим» в санаторий передают открытки, спортивные инвентарь, настольные игры т.п. В открытках даже извиняются за людей, которые не пускали автобус в санаторий.

«Уже намного легче, нет такого шума над этой ситуацией. Но много людей, которые до сих пор боятся. Просят не разглашать, когда будем выезжать, чтобы снова не забросали камнями.", - заключила она.

Ранее мы сообщали, что в Одессе началась массовая паника из-за коронавируса, в результате чего в аптеках резко возрос спрос на санитарные маски .





Из 10 аптек, которые удалось посетить, маски нашлись только в одной. Причина, как не странно, в панике.

Как рассказала одна из сотрудниц аптеки, жители запасаются масками на случай эпидемии коронавируса в Одессе.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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