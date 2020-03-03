В Днепре разыскивают пропавшего без вести офицера ВСУ, который принимал активное участие в зоне ООС



Как сообщает Информатор 39-летний Евгений Сенник исчез 19 февраля.

Последний раз он выходил на связь со своей матерью и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Евгения, сообщите по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего Андрея Павлухина, 1983 года рождения.

Известно, что 26 февраля, житель Павлограда, Андрей Павлухин ушел из дома и по настоящее время его местонахождение не установлено.

На вид ему 30-35 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы.

Одет Андрей был в черные спортивные брюки, темно-синюю куртку, бежевый свитер и черные кожаные ботинки.

Просьба ко всем, кто знает местонахождение Андрея Павлухина, сообщить в дежурную часть Павлоградского отдела полиции по телефонам (066) 520 09 70 (дежурная часть), (099) 921 51 60 (розыскная группа).

Напомним, что если ваш знакомый/родственный/близкий человек перестал выходить на связь и вы не знаете о его местонахождении, не нужно ждать 3 суток, чтобы сообщить об этом в полицию.

Чем раньше вы заявите о пропаже, тем больше вероятность оперативно разыскать человека.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.



