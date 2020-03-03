Обработка будет проводиться каждый день

Со 2 марта все автопредприятия возобновили санобработку подвижного состава

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.



Известно, что предрейсовая обработка транспорта дезинфицирующими средствами будет проводиться каждый день.

Кроме того, будет осуществляться проветривание и влажная уборка салонов общественного транспорта, а водителям советуют обзавестись антисептиками для обработки рук.

Также в салонах разместят информацию, которые помогут обезопасить себя от китайского коронавируса.

Ранее мы сообщали, что автобусы в Днепре уже дезинфицировали на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.





Подобные меры были приняты и в Одессе. Еженедельную обработку общественного транспорта из-за коронавируса будут проводить каждый день.

Кроме того, санитарную обработку собираются проводить и после того, как угроза коронавируса пройдет. Она будет осуществляться раз в месяц.

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