Со 2 марта все автопредприятия возобновили санобработку подвижного состава
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.
Известно, что предрейсовая обработка транспорта дезинфицирующими средствами будет проводиться каждый день.
Кроме того, будет осуществляться проветривание и влажная уборка салонов общественного транспорта, а водителям советуют обзавестись антисептиками для обработки рук.
Также в салонах разместят информацию, которые помогут обезопасить себя от китайского коронавируса.
Победительница "Танців з зірками" без стыда раскинула ноги на эскалаторе: "Никого не слушайте!"
"В Пенсионный фонд Украины придет запрос": стало известно, кого оставят без пенсий
Дочку Максима Виторгана спутали с Собчак, кадры облетели сеть: «Копия»
ПриватБанк предупредил украинцев, что случится 1 марта: запаситесь наличкой
Ранее мы сообщали, что автобусы в Днепре уже дезинфицировали на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Подобные меры были приняты и в Одессе. Еженедельную обработку общественного транспорта из-за коронавируса будут проводить каждый день.
Кроме того, санитарную обработку собираются проводить и после того, как угроза коронавируса пройдет. Она будет осуществляться раз в месяц.
Напомним, врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды.
Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.
Также Politeka писала, что ученые нашли метод борьбы с опасными бактериями: найдено 6 тысяч генов, которые не смогут устоять перед антибиотиком.