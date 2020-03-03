2 марта, бесследно исчез житель Каменского Ласицын Геннадий Васильевич
Как передает Politeka.net, об этом сообщила его дочь Виктория на своей страничке в Facebook.
Известно, что последний раз с ним была связь вчера вечером. Дочь допускает, что тогда он был на работе. Уже на следующий день она увидела пропущенный звонок он него, который поступил в 7. 10 утра, но связаться с ним уже не смогла — телефон вне зоны доступа.
Мужчина 1968 года рождения, его рост 180 сантиметров, волосы светло-русые.
На его лбу большая родинка.
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Был одет в бежевую толстовку, черные штаны и жилетку.
Также при себе имел черную сумку через плечо.
Девушка предупреждает, что он может быть в бессознательном состоянии, так как перенес инсульт и инфаркт.
Любую информацию сообщите, пожалуйста, по телефону.
0970140207 Алена дочь
0970140210 Вика дочь
0970140210 Вика
0970140207 Алена
Напомним, что если ваш знакомый или близкий человек перестал выходить на связь и вы не знаете о его местонахождении, не нужно ждать 3 суток, чтобы сообщить об этом в полицию.
Чем раньше вы заявите о пропаже, тем больше вероятность оперативно разыскать человека.
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