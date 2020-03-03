Мужчина может быть без сознания!

2 марта, бесследно исчез житель Каменского Ласицын Геннадий Васильевич



Как передает Politeka.net, об этом сообщила его дочь Виктория на своей страничке в Facebook.

Известно, что последний раз с ним была связь вчера вечером. Дочь допускает, что тогда он был на работе. Уже на следующий день она увидела пропущенный звонок он него, который поступил в 7. 10 утра, но связаться с ним уже не смогла — телефон вне зоны доступа.



Мужчина 1968 года рождения, его рост 180 сантиметров, волосы светло-русые.

На его лбу большая родинка.

Был одет в бежевую толстовку, черные штаны и жилетку.

Также при себе имел черную сумку через плечо.

Девушка предупреждает, что он может быть в бессознательном состоянии, так как перенес инсульт и инфаркт.

Любую информацию сообщите, пожалуйста, по телефону.



0970140207 Алена дочь

0970140210 Вика дочь

0970140210 Вика

0970140207 Алена

Напомним, что если ваш знакомый или близкий человек перестал выходить на связь и вы не знаете о его местонахождении, не нужно ждать 3 суток, чтобы сообщить об этом в полицию.



Чем раньше вы заявите о пропаже, тем больше вероятность оперативно разыскать человека.

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