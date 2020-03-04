Под Днепром произошло массовое возгорание машин



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Известно, что пожар произошел утром, 4 марта на улице Научной поселка Опытное, Днепровского района.



Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Общая площадь составила 25 квадратных метров. Также известно, что пострадавших в результате ЧП.

Спасатели уточнили, что всего сгорело четыре иномарки.

Ранее мы сообщали, что в Днепре более полусотни спасателей боролись с огнем, охватившим продуктовый склад, который расположен по проспекту Труда в Соборном районе Днепре.

Очевидцы засняли, как полыхало: столбы огня устремились вверх на несколько метров.

В результате, пламя повредило офисное помещение на втором этаже, а также складское и производственное помещения на первом. Общая площадь пожара составила 2000 кв. метров.

Полностью ликвидировать стихию удалось к часу ночи.

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