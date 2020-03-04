Под Днепром произошло массовое возгорание машин
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Известно, что пожар произошел утром, 4 марта на улице Научной поселка Опытное, Днепровского района.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Общая площадь составила 25 квадратных метров. Также известно, что пострадавших в результате ЧП.
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Спасатели уточнили, что всего сгорело четыре иномарки.
Ранее мы сообщали, что в Днепре более полусотни спасателей боролись с огнем, охватившим продуктовый склад, который расположен по проспекту Труда в Соборном районе Днепре.
Очевидцы засняли, как полыхало: столбы огня устремились вверх на несколько метров.
В результате, пламя повредило офисное помещение на втором этаже, а также складское и производственное помещения на первом. Общая площадь пожара составила 2000 кв. метров.
Полностью ликвидировать стихию удалось к часу ночи.
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