Он может принимать наркотики и представлять опасность для окружающих!

В Днепропетровской области объявили в розыск опасного рецидивиста



Об этом сообщает местное издание "Весь Кривой Рог".

Известно, что он отбывал наказание в Широковском исправительном центре №75, но сбежал с места отбывания заключения.

Четырежды судимый, 32-летний Андрей Муренко, был помещен на лечение и находился в больнице без охраны, а уже после утреннего обхода исчез.

На вид ему 32 года, рост 178 см, темные волосы, может принимать наркотики и представлять опасность для окружающих.

Ранее он отбывал различные сроки лишения свободы за кражи и мошенничество.

Также мы сообщали, что 22 июля 2019 около 01:00 часов ночи у дома № 6 на улице Николенко случился конфликт, во время которого он ранил ножом случайного прохожего.

Как говорят в полиции, к этому причастен ранее неоднократно судимый Михаил Гриневич.

Просьба ко всем, кому известно местонахождение разыскиваемого мужчины, сообщить в Каменской отдел полиции по телефонам: 102, 0965869441, 0985430708. Анонимность гарантируется.

Ранее мы сообщали, что в Каменском правоохранители поймали злоумышленницу, которая под видом гадалки и «потомственной ведьмы в 5-м колене» промышляла грабежом пенсионеров.

Она предлагала услуги гадалки и рекомендовала жертвам снять порчу. Поверив обещаниям, женщины впускали её в дом и в итоге оставались без всех сбережений.

В ходе расследования полицейские задержали ряженую гадалку. Ею оказалась ранее судимая 43-летняя местная жительница.

Напомним, квартиры богатых украинцев попали под удар «воров в законе».

Как сообщала Politeka, киевские копы схватили опасного вора в законе.

Также Politeka писала, сколько кремлевских воров в законе очутились в Украине.