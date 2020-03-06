В Днепре зафиксировали настоящее нашествие клещей

Как передает Politeka.net, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Кроме того, один из них наглядно продемонстрировал штаны сплошь усеянные паразитами и сравнил такое нашествие с коронавирусом.

"Коронавирус это конечно прекрасно, но, помнится мы подобное переживали. Птичий, свиной, волосяной, бетонный, железо-бетонный и другие гриппы требуют очень сильного внимания к себе))", - говорится в сообщении.

По его словам, необычная активность паразитов связана с аномальной температурой.



"Не хочу напугать вас, но предупрежден - вооружён. Аномально тёплая зима и осень, способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких Толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало." , - заключил он.

Другие пользователи сети подтвердили эти слова. По словах очевидцев, клещи "прыгают людям прямо на голову".

Ранее о появлении кровопийц предупредила и днепрянка Наталья. Она обнаружила огромного клеща на домашней кошке.

По ее словам, животное живет в частном доме, но гуляет самостоятельно в лесопосадке.

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