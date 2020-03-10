Сегодня, 10 марта, в Днепре будет отсутствовать вода

Как передает Politeka.net , об этом сообщили в « Днепроводоканале ».

Отключение будет связано со срочными аварийными работами, которые продлятся с 10:00 до 18:00.

Так, без воды останутся жители пр. Александра Поля, 139, 141, 141А, 143, 143А.

Кроме того, несколько районов Днепра останутся без света на целый день.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул.Универсальная, 1-13,

ул.Богомаза, 1-23,

ул.Гринченко, 2-7,

ул.Гражданская, 1-10,

ул.Депутатская, 1-11,

ул.Яхневская, 21-33,

ул. Григория Грабянки, 1-8,

ул.Скворцова, 2-11,

пер.Янтарный, 2, 3;

ул.Кожемякы, 1, 3, 9, 17;

Шевченковский район:

ул.Старокозацкая 8-18, 17-21,

ул.Короленко 15-19,8-10;

ул.Троицкая 12-20,11-17;

Соборный район:

ул. Летчиков 1-31, 2-40;

ул. Винницкая 1-29;

ул. Зои Космодемьянской 4-24, 7-21;

п-к Летчиков 1-7;

ул. М. Заньковецкой 9, 11, 19б, 19в;

ул. О. Вишни 1-31, 2-44, 6а, 15а;

п-к тупика Крутая Балка 11-23, 6-10;

ул. Танкистов 1-40;

ул. Черняховского 1-39, 4-48;

ул. Боженко 25, 27;

ул. Героев Крут 7, 9;

Новокодакский район:

ул. Алтайская ПТУ №11

ул. Беренга, 2-22, 3-19;

ул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;

ул. Добролюбова, 23-63, 24-70;

ул. Киевская, 21-67;

ул. Докучаева, 8, 10;

ул. Белореченская, 16-68, 33-75;

ул.Демократическая, 1-91, 2-10, 16, 18;

ул. Сумская, 1-23, 2-24;

ул. Вильямса, 95-145;

ул. Василия Стуса, 1-61, 2-60;

ул. Забайкальская, 1-93, 2-84;

ул.Толбухина;

ул. Фермерская, 2г;

ул. Днепрельстановская , 57-127, 34, 64-146;

ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;

ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

пер. Тихорецкая, 2-18, 3-19, 27-39;

ул. Базарная, 2-28;

ул. Приморская, 1-18;

ул. Костромская, 1-5;

Самарский район:

ул. Желтоводская 1-27,2-26,

ул. Наставников 1-33,2-36,

ул.Подснежников 1,

ул.Томская 2-60,9-57а, 61, 1,5,7,

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Напомним, не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.