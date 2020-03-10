Сегодня, 10 марта, в  Днепре будет отсутствовать вода

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в «Днепроводоканале».
 
Отключение будет связано со срочными аварийными работами, которые продлятся с 10:00 до 18:00.
 
Так, без воды останутся жители пр. Александра Поля, 139, 141, 141А, 143, 143А.

отключение воды

Кроме того, несколько районов Днепра останутся без света на целый день.

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Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул.Универсальная, 1-13,
  • ул.Богомаза, 1-23,
  • ул.Гринченко, 2-7,
  • ул.Гражданская, 1-10,
  • ул.Депутатская, 1-11,
  • ул.Яхневская, 21-33,
  • ул. Григория Грабянки, 1-8,
  • ул.Скворцова, 2-11,
  • пер.Янтарный, 2, 3;
  • ул.Кожемякы, 1, 3, 9, 17;

Шевченковский район:

  • ул.Старокозацкая 8-18, 17-21,
  • ул.Короленко  15-19,8-10;
  • ул.Троицкая 12-20,11-17;

Соборный район:

  • ул. Летчиков 1-31, 2-40;
  • ул. Винницкая 1-29;
  • ул. Зои Космодемьянской 4-24, 7-21;
  • п-к Летчиков 1-7;
  • ул. М. Заньковецкой 9, 11, 19б, 19в;
  • ул. О. Вишни 1-31, 2-44, 6а, 15а;
  • п-к тупика Крутая Балка 11-23, 6-10;
  • ул. Танкистов 1-40;
  • ул. Черняховского 1-39, 4-48;
  • ул. Боженко 25, 27;
  • ул. Героев Крут 7, 9;

отключение, свет, вода

Новокодакский район:

  • ул. Алтайская ПТУ №11
  • ул. Беренга, 2-22, 3-19;
  • ул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;
  • ул. Добролюбова, 23-63, 24-70;
  • ул. Киевская, 21-67;
  • ул. Докучаева, 8, 10;
  • ул. Белореченская, 16-68, 33-75;
  • ул.Демократическая, 1-91, 2-10, 16, 18;
  • ул. Сумская, 1-23, 2-24;
  • ул. Вильямса, 95-145;
  • ул. Василия Стуса, 1-61, 2-60;
  • ул. Забайкальская, 1-93, 2-84;
  • ул.Толбухина;
  • ул. Фермерская, 2г;
  • ул. Днепрельстановская , 57-127, 34, 64-146;
  • ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
  • ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;
  • ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;
  • пер. Тихорецкая, 2-18, 3-19, 27-39;
  • ул. Базарная, 2-28;
  • ул. Приморская, 1-18;
  • ул. Костромская, 1-5;

Самарский район:

  • ул. Желтоводская 1-27,2-26,
  • ул. Наставников 1-33,2-36,
  • ул.Подснежников 1,
  • ул.Томская 2-60,9-57а, 61, 1,5,7,
  • Томский пер 2-6,1-19

Напомним, не так давно в Днепре произошла   авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.