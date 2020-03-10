Сегодня, 10 марта, в Днепре будет отсутствовать вода
Кроме того, несколько районов Днепра останутся без света на целый день.
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Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
- ул.Универсальная, 1-13,
- ул.Богомаза, 1-23,
- ул.Гринченко, 2-7,
- ул.Гражданская, 1-10,
- ул.Депутатская, 1-11,
- ул.Яхневская, 21-33,
- ул. Григория Грабянки, 1-8,
- ул.Скворцова, 2-11,
- пер.Янтарный, 2, 3;
- ул.Кожемякы, 1, 3, 9, 17;
Шевченковский район:
- ул.Старокозацкая 8-18, 17-21,
- ул.Короленко 15-19,8-10;
- ул.Троицкая 12-20,11-17;
Соборный район:
- ул. Летчиков 1-31, 2-40;
- ул. Винницкая 1-29;
- ул. Зои Космодемьянской 4-24, 7-21;
- п-к Летчиков 1-7;
- ул. М. Заньковецкой 9, 11, 19б, 19в;
- ул. О. Вишни 1-31, 2-44, 6а, 15а;
- п-к тупика Крутая Балка 11-23, 6-10;
- ул. Танкистов 1-40;
- ул. Черняховского 1-39, 4-48;
- ул. Боженко 25, 27;
- ул. Героев Крут 7, 9;
Новокодакский район:
- ул. Алтайская ПТУ №11
- ул. Беренга, 2-22, 3-19;
- ул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;
- ул. Добролюбова, 23-63, 24-70;
- ул. Киевская, 21-67;
- ул. Докучаева, 8, 10;
- ул. Белореченская, 16-68, 33-75;
- ул.Демократическая, 1-91, 2-10, 16, 18;
- ул. Сумская, 1-23, 2-24;
- ул. Вильямса, 95-145;
- ул. Василия Стуса, 1-61, 2-60;
- ул. Забайкальская, 1-93, 2-84;
- ул.Толбухина;
- ул. Фермерская, 2г;
- ул. Днепрельстановская , 57-127, 34, 64-146;
- ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
- ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;
- ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;
- пер. Тихорецкая, 2-18, 3-19, 27-39;
- ул. Базарная, 2-28;
- ул. Приморская, 1-18;
- ул. Костромская, 1-5;
Самарский район:
- ул. Желтоводская 1-27,2-26,
- ул. Наставников 1-33,2-36,
- ул.Подснежников 1,
- ул.Томская 2-60,9-57а, 61, 1,5,7,
- Томский пер 2-6,1-19
Напомним, не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.