В Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну
Об этом сообщает Информатор.
Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.
Почти две недели поисков были безуспешными.
Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами, туфли, платье. При себе имела черную сумку с длинными ручками.
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39-летний Евгений Сенник исчез 19 февраля.
Последний раз он выходил на связь со своей матерью и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.
Если у вас есть любая информация о местонахождении Евгения, сообщите по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.
Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.
Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.