В Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну

Об этом сообщает Информатор.

Известно, что  женщина исчезла без вести еще 28 февраля  - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.

Почти две недели поисков были безуспешными. 

Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в  серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами, туфли, платье. При себе имела черную сумку с длинными ручками.

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Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины — сразу же звоните на «102» или в Соборное отделение полиции по телефону: (097) 642-34-22.
 
Ранее мы сообщали, что в Днепре разыскивают пропавшего без вести офицера ВСУ, который принимал активное участие в зоне ООС.

39-летний Евгений Сенник исчез 19 февраля.

Последний раз он выходил на связь со своей матерью  и сообщил, что находится на работе на улице Береговой. После этого Евгения никто не видел.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения. Русые волосы, но чаще его видели подстриженным налысо.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Евгения, сообщите по телефонам: (067) 562 95 07 – Виктор, (068) 887 13 26 – Алексей.