В Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну



Об этом сообщает Информатор.

Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.



Почти две недели поисков были безуспешными.

Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами, туфли, платье. При себе имела черную сумку с длинными ручками.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины — сразу же звоните на «102» или в Соборное отделение полиции по телефону: (097) 642-34-22.