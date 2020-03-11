На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области разыскивается без вести пропавшая Лазарева Галина Васильевна.

Женщине 67 лет. Она ушла еще 29 июня 2019 из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 66 лет, рост 148-150 см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные с проседью, глаза зеленые, нос прямой, губы тонкие.

Была одета: платье зеленого цвета, летние босоножки.

Просьба к гражданам, которым что-либо известно о возможном местонахождении без вести пропавшей, сообщить в Криворожский ОП ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568- 90-99 или 102.

Напомним, что найден пропавший ребенок на Киевщине. В столице полицейские разыскали 13-летнего Николая Берегового, который накануне с товарищем сбежал из реабилитационного центра под Киевом. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Отметим, что Николай Береговой 9 марта около 15:30 самовольно ушел из спецучреждения в селе Копылов, ул. Макаровская.

"Работники Макаровского отделения полиции разыскали одного из подростков, который накануне самовольно покинул территорию Центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного в селе Копылов. Поиски его старшего приятеля продолжаются", – объяснили полицейские.

Колю обнаружили в Киеве и вернули в соццентр.

С ребенком провели профилактические беседы, чтобы предотвратить подобные поступкам в дальнейшем.

Напомним, в Киевской области разыскивается женщина с двумя детьми.

30-летняя Жукалюк Наталья и ее двое маленьких сыновей 5-летний Жукалюк Александр и Нестеренко Николай, которому всего лишь 1 год 8 месяцев, ушли из дома и не вернулись в селе Лизогубова Слобода.

Мать с детьми пропали еще 7 марта и до сих пор их местонахождение неизвестно.

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