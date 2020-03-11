В Днепре дети в детском саду выступали перед родителями под песни русского шансона
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в соцсетях.
В частности, звучали композиции российской звезды шансона Михаила Шуфутинского.
Как утверждает мужчина, на опубликованных кадрах – утренник в днепровском детском саду №214.
"Почему так мерзко?": Цекало взбудоражил интимными фото с молодой женой
Мощный антициклон накроет Украину, погода резко изменится: детальный прогноз
Постаревшая Орбакайте вся в черном ошеломила видом, друг Пугачевой не сдержался: показательный кадр
Субсидий и льгот больше не будет, Кабмин жестко обманул украинцев: кого заставят вернуть деньги
Одной из таких песен была композиция Шуфутинского под названием "Пацаны", под которую малыши танцевали в костюмах моряков.
Отмечается, что праздник и все происходившее на нем были одобрены администрацией детского сада.
Ранее мы сообщали, что в одном из частных детсадов Харькова воспитатели не уследили за трехлетним мальчиком, и ребенок покинул территорию учреждения.
По информации журналистов, воспитатель повела на прогулку восемь детей, однако в какой-то момент их осталось только семеро. Трехлетний Святослав пошел гулять по району.
Как рассказала мама мальчика Екатерина Посохова, когда воспитатель бросилась на поиски малыша и нашла его, он уже успел перейти несколько внутриквартальных дорог, которые хоть и более безопасны, но машины там тоже ездят.
Пока воспитательница искала пропавшего Святослава, остальные дети оставались на улице сами, без присмотра.
Напомним, в Раде возьмутся за дошкольное образование.
Как писала politeka, в Киеве в детском саду №210 ребенка накормили обедом с проволокой в супе.
Также Politeka сообщала, скандал разгорелся в детсаду: «издевались над детьми»