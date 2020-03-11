В Днепре дети в детском саду выступали перед родителями под песни русского шансона



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в соцсетях.



В частности, звучали композиции российской звезды шансона Михаила Шуфутинского.

Как утверждает мужчина, на опубликованных кадрах – утренник в днепровском детском саду №214.

Одной из таких песен была композиция Шуфутинского под названием "Пацаны", под которую малыши танцевали в костюмах моряков.

Отмечается, что праздник и все происходившее на нем были одобрены администрацией детского сада.

Ранее мы сообщали, что в одном из частных детсадов Харькова воспитатели не уследили за трехлетним мальчиком, и ребенок покинул территорию учреждения.

По информации журналистов, воспитатель повела на прогулку восемь детей, однако в какой-то момент их осталось только семеро. Трехлетний Святослав пошел гулять по району.

Как рассказала мама мальчика Екатерина Посохова, когда воспитатель бросилась на поиски малыша и нашла его, он уже успел перейти несколько внутриквартальных дорог, которые хоть и более безопасны, но машины там тоже ездят.

Пока воспитательница искала пропавшего Святослава, остальные дети оставались на улице сами, без присмотра.

Напомним, в Раде возьмутся за дошкольное образование.

Как писала politeka, в Киеве в детском саду №210 ребенка накормили обедом с проволокой в супе.

Также Politeka сообщала, скандал разгорелся в детсаду: «издевались над детьми»







