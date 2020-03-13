Днепряне требуют починить ливневую канализацию на Левобережном массиве

Жители Днепра просят представителей горсовета восстановить сточную канализацию на жилом массиве Левобережный – 3. Улицы во время дождей и таяния снега сильно затапливает, о чем можно судить по фото, а также образуются лужи во дворах. Петицию опубликовали на сайте «Единой системы местных петиций».

Канализация была уничтожена еще в 90-х годах двадцатого века во время стройки. Тогда строители нарушили канализационную систему района, после чего ливневку не восстанавливали. Об этом рассказала автор петиции Валентина Зайченко.

По словам днепрянки, коммунальщики не прочищали сточную систему. Во время точечного ремонта дорог ливневки заложили асфальтом.

Зайченко просит включить в план социально-экономического развития Днепра реконструкцию дождевой канализации на территории жилого массива.

Напомним, что днепряне смогут оплачивать доставку газа по минимальному тарифу. Но такие "поблажки" ждут не всех. Так, минимальный размер оплаты будет установлен для новых потребителей, которые потребляют природный газ меньше девяти месяцев.

Также горожане, которые длительное время не пользовались газом смогут платить за доставку минимальную сумму.

Тариф за распределение газа для потребителей АО «Днепропетровскгаз» составляет 1,25 грн (с НДС). С 1 января минимальный платеж составляет от 4 до 33 грн в месяц.

Новые платежки потребители получат в апреле.

Также в апреле вернут деньги тем, кто заплатил лишнее в январе и феврале. Отмечается, что перерасчет произойдет автоматически, никаких заявлений для этого писать не нужно.

Больше всего от этого соглашения выиграют новоселы. Они будут платить минимальную абонентскую плату независимо от того, какой объем газа они потребляют. Также выиграют те домохозяйства, которые были отключены от системы газоснабжения.

Напомним, что украинцев заставят платить за коммуналку по-новому, платежек будет еще больше: первые подробности.

Как сообщала Politeka, украинцам выставят новые счета за отопление и горячую воду: На 25 процентов...

Также Politeka писала, что украинцы больше года переплачивают за газ и отопление: эксперты ошарашили заявлением.