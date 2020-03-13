Где и когда не проехать

В центре Днепра перекроют улицу Писаржевского.

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из распоряжения городского совета.





Согласно документу, перекрытие планируется с 13 по 15 марта в районе дома №18. Предварительно коммунальное предприятие будет обязано разработать и согласовать с Управлением патрульной полиции в Днепропетровской области временную схему движения транспорта, а также принять меры для обеспечения безопасности движения по новой схеме, включая безопасность передвижения пешеходов возле места проведения работ.

Место, где будет проходить демонтаж деревьев оградят забором и установят соответствующие дорожные знаки.

Также мы сообщали, что в Днепре на Набережной Заводской (район Стана 550) произошла авария.

Известно что участниками ДТП стали аж четыре автомобиля - два грузовика и две легковушки. Масштаб аварии очень серьезный - движение парализовано до Кайдакского моста.

Ранее мы сообщали, что во время автокатастрофы на Слобожанском проспекте умер известный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре Александр Усачев.

Александру было 30 лет и лишь в январе он отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников.

Также известно, что в ДТП пострадали и дочь ведущего.

У ребенка диагностировали перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов. Ее состояние оценивается, как тяжелое стабильное.

Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".

Как сообщала Politeka, автобус с россиянами разбился в ДТП: «тела разбросаны вокруг».

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