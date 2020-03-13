Это не первый случай такой находки за последнее время

В Днепре покупатель чуть не лишился зубов из-за жуткой находки в десерт

Днепрянин нашел в сладком рулете торговой марки "Своя линия" металлический болт. Фото опасной находки в десерте из АТБ на улице Яворницкого показали в телеграм-канале «Черный список», сообщает Знай.

Кондитерское изделие было приобретено в магазине сети супермаркетов АТБ, которые и являются операторами собственного производства "Своей линии".

В сообщении утверждается, что это уже второй случай такой находки за последнее время. К администрации магазина покупатели рулета, который мог стоить им зубов или даже жизни, еще не обращались.

Отметим, что попадание металлического предмета такого размера в пищу могло бы вызвать серьезные повреждения органов пищеварительного тракта.

Напомним, что днепряне требуют починить ливневую канализацию на Левобережном массиве. Жители Днепра просят представителей горсовета восстановить сточную канализацию на жилом массиве Левобережный – 3. Улицы во время дождей и таяния снега сильно затапливает, о чем можно судить по фото, а также образуются лужи во дворах. Петицию опубликовали на сайте «Единой системы местных петиций».

Канализация была уничтожена еще в 90-х годах двадцатого века во время стройки. Тогда строители нарушили канализационную систему района, после чего ливневку не восстанавливали. Об этом рассказала автор петиции Валентина Зайченко.

По словам днепрянки, коммунальщики не прочищали сточную систему. Во время точечного ремонта дорог ливневки заложили асфальтом.

Зайченко просит включить в план социально-экономического развития Днепра реконструкцию дождевой канализации на территории жилого массива.

Также мы сообщали, что Напомним, что днепряне смогут оплачивать доставку газа по минимальному тарифу. Но такие "поблажки" ждут не всех. Так, минимальный размер оплаты будет установлен для новых потребителей, которые потребляют природный газ меньше девяти месяцев.

Также горожане, которые длительное время не пользовались газом смогут платить за доставку минимальную сумму.

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