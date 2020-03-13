А какая обстановка у вас?

В сети показали, как обстоят дела в супермаркетах Днепра после объявления карантина из-за коронавируса

Как передает Politeka.net, об этом сообщил очевидец в соцсетях

По его словам, в районе на жилмассиве Победа все спокойно. Здесь в 11 часов размеренно и лениво ходят покупатели.

Кроме того, он прикрепил фото, на которых видно, что никакой паники среди днепрян нет.

На кадрах видно, что продукты не метут с полок.



По всей Украине в связи с карантином все чаще появляется информация о том, люди подвержены панике по сгребают с полок все, что видят.

Так, жители Киева начали поддаваться страху остаться завтра без продуктовых товаров и начали делать "массовые забеги" в супермаркеты. Там украинцы начали молниеносно опустошать полки.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавируса. Первый случай был зафиксирован 3 марта. В связи с этим в Украине ввели карантин на три недели.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

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