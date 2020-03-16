Синоптики сообщили, чего ждать на этой неделе

На этой неделе в Днепре ожидается существительное похолодание

Как передает Polteka.net, об этом сообщили в Укргидрометцентре

Так, уже с 17 марта, небо в Днепре будет затянуто облаками. Просвета не стоит ждать на протяжении всего дня. Столбик термометра ночью опустится до 6 градусов мороза, а днем будет +6.

В среду ситуация немного улучшится: днем будет +9, а ночью приморозит до -2. В этот день днепрян все-таки немного порадует солнце своим присутствием.

Четверг не сильно будет отличаться - ночью ожидается 0 градусов, а днем - 12 градусов тепла.

Немного потеплеет только в пятницу - жителям города можно будет одеться полегче, так как температура нем будет достигать 15 градусов тепла.

В субботу, 21 марта,утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Температура практически не измениться с прошлого дня.

22 марта, в воскресенье, облачная погода будет держаться до самого вечера. В Днепре заметно похолодает - ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Ранее мы рассказывали, что землю накроет магнитная буря, и это произойдет уже в четверг, 19 марта. Метеоудар ожидается умеренно сильный и не превысит нижнюю отметку в G1, однако его последствия почувствуют на себе не только метеозависимые украинцы, но и даже те, кто обычно не поддается подобным явлениям.

Вторая в этом месяце магнитная буря ожидается 27 марта, и она также обещает быть умеренной.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.