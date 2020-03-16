В Днепре горели сухая трава и камыш
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
Известно, что возгорание произошло на улице Большая Диевская в Новокодакском районе Днепра.
Огонь едва не перекинулся на жилые дома.
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Пожар начался на открытой территории. Горела сухая трава и камыш на общей площади 0,07 га.
Спасатели сумели ликвидировать возгорание и не допустили его разрастания на жилые дома.
Стоить отметить, что житель города рассказал и о жертвах пожара.
"Погибло множество птенцов и прочей мелкой живности в траве, огонь от порывов ветра охватил моментально огромное поле, своими силами потушить невозможно было", — сообщил очевидец пожара.
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Известно, что пожар произошел утром, 4 марта на улице Научной поселка Опытное, Днепровского района.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. Общая площадь составила 25 квадратных метров.
До 80% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности. Запрещается сжигать сухую растительность и бросать на землю непогашенные окурки.
Напомним, что при пожаре ни в коем случае не следует паниковать. Если вы в состоянии – сразу позвоните "101" и вызовите пожарную команду.
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