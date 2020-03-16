Главный инфекционист Днепра опроверг все слухи о случаях заболевания коронавирусом в Днепре





Как передает Politeka.net, свой комментарий заведующий инфекционным отделением 21 горбольницы Владимир Чумак дал местным СМИ. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, в Днепре коронавируса нет, а все, что сообщаю в соцсетях - это неправда.

Кроме того, он призвал жителей города не поддаваться панике, как это было во времена свинного гриппа.

Также врач не рекомендует массово скупать маски и лекарства в аптеках. Кроме того, он подчеркнул, что самолечение чесноком, луком и другими народными средствами могут закончиться госпитализацией в гастроэнтерологическое отделение.

Он уверил, что об эпидемии в городе ничего никто не скрывает.

Ранее мы сообщали, что количество зараженных украинцев коронавирусом COVID-19 вновь увеличилось - два новых случая были зафиксированы в Черновицкой области.

Всего на данный момент в Украине официально подтверждены 5 случаев COVID-19.

Также мы сообщали, что в Днепре в связи с общенациональным карантином жители города по-новому начали выстраиваться в очереди в аптеку.

Чтобы меньше контактировать друг с другом и не дышать в затылок, днепряне отходят друг от друга на приличное расстояние.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса.