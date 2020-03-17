Курс доллара к гривне в обменниках Днепра стремительно идет вверх



В то время как 17 марта Нацбанк установил официальный курс доллара в размере 26,52 гривны за 1 доллар США, в обменниках Днепра взвинтили до 29 — 29,7 гривен.

Стоит отметить, что в различных локациях города - разные курсы.

К примеру, на просп. Александра Поля обменники продают доллары по 29 грн, а на ж/м Покровский за "зеленого"просят уже 29,70.

Вполне возможно, что в ближайшее время американская валюта осилит отметку в 30 гривен.

Ранее мы показывали как выглядит Днепр в первый день усиленного карантина. Так, с 17 марта в Украине ввели строгий карантин. В этот день обычно шумный и заполненный людьми центр Днепра пустует, несмотря на утренний час пик.

Горожан просят по возможности не бывать в общественных местах и выходить из дома только в случае крайней необходимости.







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