В Днепре и области все больницы перешли на особый режим работы

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Все лечебные заведения усилили подготовку к борьбе с коронавирусом и перешли на карантинный режим работы.

« На сегодня ни один врач в области не отказался работать в условиях пандемии. Все медики готовы оказывать своевременную помощь. Они заслуживают большого уважения и благодарности. Надеемся, люди с пониманием отнесутся к нынешней ситуации. Например, за плановой консультацией могут обратиться к врачу по телефону». – отметил директор департамента здравоохранения Валерий Сердюк.

В период карантина по всех области не будут проводиться плановые операции. Хирурги

На период карантина в больницах области отменили все плановые операции. Хирурги будут браться только за ургентные случаи. Все – чтобы освободить операционные и реанимации.

Также известно, что во всех медучреждениях области на данный момент есть 512 работающих аппаратов искусственного дыхания. В ближайшее время их количество увеличится.

Врачи предупреждают:

Если у вас повышенная температура, сухой кашель и затрудненное дыхание - звоните по "горячим" номерам: (067) 611 08 86, (068) 979 96 24 или 103.

Напомним, на данный момент в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два из которых стали летальными.

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