В одной из маршруток Днепра произошел конфликт между водителем и пассажиркой из-за защитной маски



Как передает Politeka.net, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Известно, что инцидент произошел в маршрутке № 55.

Водитель отказался везти женщину пенсионного возраста за то, что на ней не было маски.

"30 мин назад маршрут 55 на 12 квартале в сторону Краснополья не впускал женщину пенсионного возраста аргументируя тем, что она в зоне риска и может ехать только в маске. И это при том, что она оплачивала", - говорится в сообщении.

Но, как известно, в городе пока нет такого запрета.

"Если и будет принято такое решение, то обязательно об этом сообщат официальные источники. Отказывать в проезде маршрутчик не имел права, хотя я сомневаюсь, что водитель так поступил", - отметили в департаменте транспорта Днепра.

Кроме того, там подчеркнули, что если вам будут известны подобные случаи, сообщите на горячую линию горсовета, лично на ФБ страницу Ивану Васючкову.

Ранее мы сообщали, что курс доллара к гривне в обменниках Днепра стремительно пошел вверх.В то время как Нацбанк установил официальный курс доллара в размере 26,52 гривны за 1 доллар США, в обменниках Днепра взвинтили до 29 — 29,7 гривен.

Стоит отметить, что в различных локациях города - разные курсы.

К примеру, на просп. Александра Поля обменники продают доллары по 29 грн, а на ж/м Покровский за "зеленого"просят уже 29,70.

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