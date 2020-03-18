В Днепре появились сотни фейковых сообщений в связи с распространением коронавируса

Как передает Politeka.net, очередные попытки посеять панику делают в соцетях.

Так, на днях, появилась информация о службах для бесплатной раздаче масок и тестов на коронавирус для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.



« Департамент Здравоохранения информирует население в связи с Короновирусом (COVID-19) !!! Создаться службы для Бесплатного обследования населения, выдача медицинских масок, тестов на вирус. В первую очередь обслуживаются пенсионеры, ветераны, инвалиды, малоимущие, многодетные», - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения днепровского горсовета такие сообщении опровергли.

Также в сети пишут, что над Киевом, Харьковом и Днепром будут летать вертолеты и разбрызгивать дезинфицирующие средства против коронавируса.

Такая информация абсолютно не соответствует действительности.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на улице Березанивской, 67 в пансионате "Золотой век" держат людей, которые вернулись в город из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса. Всего под наблюдением врачей сейчас находится 60 днепрян.

Отметим, что официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в городе нет.

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