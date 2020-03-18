В Днепре сегодня утром в маршрутке люди столкнулись с небывалой картиной



Как передает Politeka.net, кадры опубликовала днепрянка в соцсетях.

На кадрах видно, что маршрутка, которая обычно забита по завязку, пустует.

"Среда, утро, 8:15. Маршрутка пустая, люди сидять дома. Значит прорвемся! Всем здоровья!", - сообщила женщина.

Стоить отметить, что по всей Украине принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. Допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке".



Отметим, что жители столицы пренебрежительно отнеслись к таким правилам.

В маршрутках Киева замечены значительно больше людей чем 10 или 20. Когда двери автобуса или маршрутки открываются, Водитель не в состоянии отсчитывать людей, поэтому это все на совести пассажиров.

Ранее мы сообщали, что курс доллара к гривне в обменниках Днепра стремительно пошел вверх.В то время как Нацбанк установил официальный курс доллара в размере 26,52 гривны за 1 доллар США, в обменниках Днепра взвинтили до 29 — 29,7 гривен.

Стоит отметить, что в различных локациях города - разные курсы.

К примеру, на просп. Александра Поля обменники продают доллары по 29 грн, а на ж/м Покровский за "зеленого"просят уже 29,70.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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