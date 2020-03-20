В Днепропетровской области зафиксировали первые два случая коронавируса
Как передает Politeka.net, семейная пара вернулась из Франции.
Сейчас они находятся в инфекционных боксах, причем уже последние дни.
Также известно, что они сразу обратились в больницу. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо. Температура невысокая.
Заболевшие люди находятся в инфекционных боксах, под контролем врачей в КНП «Городская клиническая больница № 21 им. проф. Е. Г. Попковой» Днепровского горсовета.
Весна покажет зубы, дожди и морозы задержатся в Украине: кому не повезет больше всего
Как спастись от паники из-за коронавируса: яркая карикатура насмешила сеть, "Воистину!"
Каменских, Джамала и другие украинские звезды удивили снимками с отцами: сходство поражает
Кароль устроила жаркую тренировку прямо на улице: "Ох, какие формы..."
На данный момент собирают информацию о тех, с кем контактировали данные лица.
Отметим, по состоянию на 20 марта, подтверждены 26 случаев заболевания.
В Черновицкой области - 15 случаев инфицирования. Среди заболевших - трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев. Все чувствуют себя хорошо и получают симптоматическое лечение.
Мужчина из Черновцов - первый, у кого диагностировали коронавирус в Украине 3 марта, уже выздоровел.
На сегодня зафиксированы 3 смерти из-за коронавируса.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
Как сообщала Politeka, доктор Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".
Также Politeka писала, что украинцев огорошили подробностями о крахе экономики после карантина: "Даже не надейтесь...".