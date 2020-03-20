Они сразу же обратились в больницу

В Днепропетровской области зафиксировали первые два случая коронавируса



Как передает Politeka.net, семейная пара вернулась из Франции.



Сейчас они находятся в инфекционных боксах, причем уже последние дни.

Также известно, что они сразу обратились в больницу. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо. Температура невысокая.

Заболевшие люди находятся в инфекционных боксах, под контролем врачей в КНП «Городская клиническая больница № 21 им. проф. Е. Г. Попковой» Днепровского горсовета.

На данный момент собирают информацию о тех, с кем контактировали данные лица.

Отметим, по состоянию на 20 марта, подтверждены 26 случаев заболевания.

В Черновицкой области - 15 случаев инфицирования. Среди заболевших - трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев. Все чувствуют себя хорошо и получают симптоматическое лечение.

Мужчина из Черновцов - первый, у кого диагностировали коронавирус в Украине 3 марта, уже выздоровел.

На сегодня зафиксированы 3 смерти из-за коронавируса.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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