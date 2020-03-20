Водители в Днепре отказались обслуживать маршруты

Как передает Politeka.net, причиной такого решения стали рейды патрульных, которые штрафовали за невыполнение решение Кабмина и возили более 10 пассажиров в салоне



Уже известно, что около 200 водителей приняли решение отказаться от работы.

В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры города сообщили, что на протяжении 19 марта было выписано 31 постановление на общую сумму более 500 тыс. грн.

"Три автобуса, разбитых пассажирами, и отсутствие реакции полиции на этот разбой. Наверху сказали, что делать, но не объяснили как. Сейчас на остановках огромные очереди", — заявил директор ведомства Игорь Маковцев.

По его словам, город находится за полшага от транспортного коллапса.

Ранее мы сообщали, что в одной из маршруток Днепра произошел конфликт между водителем и пассажиркой из-за защитной маски.

Известно, что инцидент произошел в маршрутке № 55.

Водитель отказался везти женщину пенсионного возраста за то, что на ней не было маски.

Стоить отметить, что жители Киева также пренебрежительно отнеслись к таким правилам.

В маршрутках столицы замечены значительно больше людей чем 10 или 20. Когда двери автобуса или маршрутки открываются, Водитель не в состоянии отсчитывать людей, поэтому это все на совести пассажиров.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

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