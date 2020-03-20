В Днепре и области вводят чрезвычайную ситуацию
Как передает Politeka.net, такое решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Известно, что дополнительных ограничений для населения не будет.
Глава облсовета Святослав Олейник уже прокомментировал эту ситуацию.
«Я считаю , что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным — необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет», - заявил он.
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Напомним, что режим чрезвычайной ситуации уже ввели и в Киеве.
Также мы сообщали, что в связи с карантином, украинцев, нарушивших новые правила ждет наказание. Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что в Европе ситуация обстоит намного жестче.
«В четырех европейских странах ввели не только ограничение на работу магазинов и мест общественных собраний. Там ввели запрет на выход на улицу. Это Испания, Италия, Франция и Австрия. Там введены штрафы за то, что человек выходит на улицу кроме как в аптеку или продовольственный магазин», - сообщил Геращенко, добавив, что в Украине пока обошлись остановкой общественного транспорта и закрытием школ и развлекательных заведений.
Отметим, по состоянию на 20 марта, подтверждены 26 случаев заболевания.
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