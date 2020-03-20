Не паникуйте, ситуация под контролем!

В Днепропетровской области появятся блокпосты

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Такое решение связано с распространением эпидемии коронавируса.

Всего будет установлено 21 пункт проверки. 4 из них будут стационарными, а 17 передвижных мобильных групп на границах области.

На блокпостах медики и правоохранители будут проводить температурный скрининг водителям и пассажирам.

Также известно, что во время действия карантина полиция будет контролировать выполнение норм законодательства и привлекать к административной и уголовной ответственности за их нарушение.

Также правоохранители будут выявлять людей, которые недавно вернулись из-за границы.



Как известно, в Днепре и области ввели чрезвычайную ситуацию.

Решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.



Известно, что дополнительных ограничений для населения не будет.Также мы сообщали, что некоторые водители в Днепре отказались обслуживать маршруты.

Причиной такого решения стали рейды патрульных, которые штрафовали за невыполнение решение Кабмина и возили более 10 пассажиров в салоне



Уже известно, что около 200 водителей приняли решение отказаться от работы.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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