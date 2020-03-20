В Днепропетровской области появятся блокпосты
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Такое решение связано с распространением эпидемии коронавируса.
Всего будет установлено 21 пункт проверки. 4 из них будут стационарными, а 17 передвижных мобильных групп на границах области.
Новые жертвы коронавируса в Украине, взлет курса и жесткое решение Вселенского патриарха – главное за ночь
Блондинка из "Танців з зірками" блеснула шикарным телом в коротком топе: "Какая женщина"
Кардашьян потрясла формами в одном халатике перед горячей красоткой: "Ух, как захватывает!"
Коронавирус захватил сразу несколько новых областей, жертв все больше: экстренное сообщение Минздрава
На блокпостах медики и правоохранители будут проводить температурный скрининг водителям и пассажирам.
Также известно, что во время действия карантина полиция будет контролировать выполнение норм законодательства и привлекать к административной и уголовной ответственности за их нарушение.
Также правоохранители будут выявлять людей, которые недавно вернулись из-за границы.
Как известно, в Днепре и области ввели чрезвычайную ситуацию.
Решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Известно, что дополнительных ограничений для населения не будет.Также мы сообщали, что некоторые водители в Днепре отказались обслуживать маршруты.
Причиной такого решения стали рейды патрульных, которые штрафовали за невыполнение решение Кабмина и возили более 10 пассажиров в салоне
Уже известно, что около 200 водителей приняли решение отказаться от работы.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.