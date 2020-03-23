В двери днепрян на карантине стучат мошенники-«дезинфекторы»

На Днепропетровщине мошенники придумали новую аферу во время вспышки эпидемии коронавируса

Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Полиция Днепропетровской области просит граждан быть осторожными и не открывать дверь незнакомцам.

«Ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан», — говорится в сообщении.

В СМИ распространяется информация о группе людей, которая якобы ходит по домам в специальных костюмах защиты и предлагает продезинфицировать квартиры днепрян. Так мошенники проникают в дома и совершают преступления.

В настоящее время в Днепропетровской области с подобными заявлениями в полицию никто не обращался.

В полиции просят звонить в 102 сразу, когда жители заметят псевдо-дезинфекторов.

Напомним, что мошенники пытаются нажиться на днепрянах, которые желают защититься от коронавируса. В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус». Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.

К сожалению, в такой сложный для города и всей страны период, мошенники во всю используют доверчивость людей.

Не так давно, появилась информация о службах для бесплатной раздаче масок и тестов на коронавирус для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.

В департаменте здравоохранения днепровского горсовета такие сообщении опровергли.

МОЗ Украины также предупреждает украинцев от необдуманных покупок в аптеках и интернет-магазинах, которые могут пытаться продать "лекарства" от коронавируса. Лечение пациентов от коронавируса осуществляется симптоматически, специфического пока нет.

Напомним, в Днепре и области ввели чрезвычайную ситуацию.

Такое решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.



Известно, что дополнительных ограничений для населения не будет.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

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