На Днепропетровщине мошенники придумали новую аферу во время вспышки эпидемии коронавируса
Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Полиция Днепропетровской области просит граждан быть осторожными и не открывать дверь незнакомцам.
«Ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан», — говорится в сообщении.
Кароль не сдержалась и подразнила Балана своими прелестями в глубоком декольте: «Ох уж эти голубки»
«Какая там работа»: сеть взорвал поток тоскующих на карантине котов, забавные кадры
Главный секрет коронавируса раскрыт: «его задача – не убить, а…»
Известный астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: «Мы знаем, что…»
В СМИ распространяется информация о группе людей, которая якобы ходит по домам в специальных костюмах защиты и предлагает продезинфицировать квартиры днепрян. Так мошенники проникают в дома и совершают преступления.
В настоящее время в Днепропетровской области с подобными заявлениями в полицию никто не обращался.
В полиции просят звонить в 102 сразу, когда жители заметят псевдо-дезинфекторов.
Напомним, что мошенники пытаются нажиться на днепрянах, которые желают защититься от коронавируса. В аптеке на Калиновой продают самодельное лекарство под названием «Антикоронавирус». Как указано на упаковке, принимать его нужно внутренне, а стоит это средство 55 гривен.
К сожалению, в такой сложный для города и всей страны период, мошенники во всю используют доверчивость людей.
Не так давно, появилась информация о службах для бесплатной раздаче масок и тестов на коронавирус для пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.
В департаменте здравоохранения днепровского горсовета такие сообщении опровергли.
МОЗ Украины также предупреждает украинцев от необдуманных покупок в аптеках и интернет-магазинах, которые могут пытаться продать "лекарства" от коронавируса. Лечение пациентов от коронавируса осуществляется симптоматически, специфического пока нет.
Напомним, в Днепре и области ввели чрезвычайную ситуацию.
Такое решение принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Известно, что дополнительных ограничений для населения не будет.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.