Люди уже сходят с ума

В Днепре заживо замуровали бездомных котов

Как передает Politeka.net, об этом сообщила днепрянка в соцсетях.

По ее словам, председатель одного из домов на ул. Калиновой, решив, что коты, которые живут в подвале, являются переносчиками вируса, решила поставить сетки и забетонировать все ходы и выходы.

«Люди, если дело так и дальше пойдёт, то мы в подобной панике и без вируса друг друга за неделю поубиваем», — написала девушка.

Стоить отметить, что согласно информации МОЗ Украины, пока нет официальных подтверждений, что домашние животные могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Однако медики советуют после контакта с животными мыть руки с мылом.



Но, не так давно в Гонконге взяли у немецкой овчарки тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Это уже второй зафиксированный случай заражения домашнего питомца коронавирусом COVID-19.

Но медики успокоили и заявили, что собаки не являются переносчиками коронавируса штамма SARS-CoV-2. Специалисты предположили, что животное могло заразиться от своего хозяина. Людей с подозрением на COVID-19 госпитализировали, а овчарку поместили в ветклинику.



Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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