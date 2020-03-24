В Днепре резко поднялись цены на продукты



Как передает Politeka.net, об этом говориться в сюжете 34 канала. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Так, за последнюю неделю стоимость гречки в днепровских супермаркетах поднялась на 40%, а более чем на 20% подорожали молоко и картофель.

Так, поднялись цены на яйца, сахар, масло и макароны.

Также стоить отметить, что стоимость хлеба не изменилась, а курица и вовсе подешевела.

Стоить отметить, что в Украинском клубе аграрного бизнеса предупредили, что первыми на колебания курса отреагируют цитрусовые и бананы, а также другие импортные продукты.

Продавцы не могут не воспользоваться паникой, поэтому, как сообщают пользователи соцсети, заметили, что на украинских прилавках подорожали, к примеру, лимоны (с 25 до 76 грн.), гречка (с 34 до 50 грн.), свежие огурцы (с 60 до 93 грн.) за килограмм.

Также мы сообщали, что из-за карантина с украинских прилавков могут постепенно исчезнуть импортные товары.

Правда, по словам главы Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, куда большей опасностью для украинцев, чем исчезновение с прилавков импортных продуктов, станет острая проблема нехватки средств - ведь многие ушли на карантин за свой счет.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

Ранее Politeka писала о том, что гривну опасно брать в руки, экстренное заявление НБУ: что теперь будет с деньгами.

Также Politeka писала о том, что Амелин рассказал, какую пользу может извлечь Украина из коронавируса.



