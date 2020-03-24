В Днепре с 27 марта вводятся ограничения по работе общественного транспорта
Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга сообщил заместитель мэра Днепра Михаила Лысенко.
«Данное решение далось нам с трудом. Мы понимаем, что оно вызовет шквал критики. Это не наша воля. Так сейчас нужно», — отметил он.
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Теперь общественным транспортом могут пользоваться только:
- полицейские;
- врачи;
- сотрудники коммунальной инфраструктуры;
- сотрудники аптек;
- работники хлебозаводов и некоторых других предприятий пищевой промышленности;
- круг лиц, определенных городскими властями для поддержания жизнедеятельности города;
Для вышеперечисленных категорий будут выданы специальные пропуска. Проезд будет бесплатным.
Также известно, что без соответственного пропуска допускать жителей города в общественный транспорт не будут.
Ранее, такое же решение приняли власти Киева.
Напомним, что в Днепре ввели режим чрезвычайной ситуации во всей Днепропетровской области.
Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Пока отдельных запретов и ограничений кроме карантинных правил не будет.
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