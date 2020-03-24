В Днепре с 27 марта вводятся ограничения по работе общественного транспорта



Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга сообщил заместитель мэра Днепра Михаила Лысенко.

«Данное решение далось нам с трудом. Мы понимаем, что оно вызовет шквал критики. Это не наша воля. Так сейчас нужно», — отметил он.

Теперь общественным транспортом могут пользоваться только:

полицейские;

врачи;

сотрудники коммунальной инфраструктуры;

сотрудники аптек;

работники хлебозаводов и некоторых других предприятий пищевой промышленности;

круг лиц, определенных городскими властями для поддержания жизнедеятельности города;

Для вышеперечисленных категорий будут выданы специальные пропуска. Проезд будет бесплатным.

Также известно, что без соответственного пропуска допускать жителей города в общественный транспорт не будут.

Ранее, такое же решение приняли власти Киева.

Напомним, что в Днепре ввели режим чрезвычайной ситуации во всей Днепропетровской области.

Такое решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пока отдельных запретов и ограничений кроме карантинных правил не будет.

Чиновники постараются по максимуму сохранить работоспособность предприятий в области.

Напомним, в Киеве пассажиров поезда с подозрением на коронавирус отпустили по домам: срочное заявление Минздрава.

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